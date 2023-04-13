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Швейцарские банки предупреждают клиентов из России о возможном закрытии счетов

Страна столкнулась с давление США и группы G7, сообщает РБК.

Швейцарские банки начали следить за перечислениями своих клиентов из России и если они платят налоги в российский бюджет, то ряд банков анонсировали закрытие их счетов.

Швейцарский адвокат рассказал, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в российский бюджет. Письма с таким предупреждением своим некоторым клиентам мог отправить банк UBS, сказал РБК источник в банковском секторе Швейцарии. О том, что местные банки начали закрывать счета тех клиентов, которые платят налоги в России, ранее сообщал телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».

Кудинов считает, что банки скорее вынуждены прибегать к таким шагам из-за давления на них швейцарских властей, парламентских партий и Государственного Секретариата Швейцарии по экономике (SECO), которые вновь начали говорить об ужесточении контроля за исполнением санкций против России.

«Данные действия наше бюро расценивает как незаконные и планирует обжаловать их как только наши клиенты получать официальные письменные уведомления», – подчеркнул Кудинов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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