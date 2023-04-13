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Доллар 80, потом 75. Аналитики прогнозируют разворот на валютном рынке

Российский рубль после мощной волны ослабления в последние дни замер. Эксперты прогнозируют разворот рынка.

– Затухание эмоций в рубле произошло после резкого выброса вверх валютных пар на высоком объеме, и обычно это служит кульминацией процесса, когда в панике происходит закрытие позиций тех, кто ранее играл в контртренд, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Сейчас доллар курсирует в области 82, евро на 90, юань у 11,9. Внутридневные движения после периода затишья  могут спокойно могут достигать 2%, считают эксперты.

Фундаментально  они ожидают восстановления доходной части бюджета и сокращения темпа роста госиздержек в ближайшее время. А значит, выход из валютной консолидации последних дней по валютным парам будем вниз.

– Покупатели инвалют на текущих уровнях могут зависнуть в длинных позициях на неопределенное время. На фоне прохождения нижней точки по экспортной выручке и актуальной технической формации, ожидаем скорейшего снижения доллара США под планку 80. А на горизонте первого полугодия курс USD/RUB (расчеты завтра) способен направиться ближе к 75, – резюмируют аналитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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