До какого уровня будет укрепляться рубль?

Рубль перешёл к активному укреплению к большинству валют. В четверг, 3 апреля, доллар закрылся на уровне 81,65 руб. (-0,37%), евро – 90,43 руб. (+0,49%), юань – 11,856 руб. (-0,24%). Ключевым драйвером подорожания рубля выступает существенное улучшение конъюнктуры сырьевого рынка.

– Нефтяные цены вернулись на максимальные с ноября 2022 г. уровни. Это вселяет надежду на улучшение баланса спроса на иностранную валюту и ее предложения. Он был нарушен из-за восстановления импорта до уровней 2020–2021 годов, а также провала экспортной выручки, вызванного санкциями, сокращением добычи нефти и большим геополитическим дисконтом в ценах на поставляемую из России продукцию. Ситуация усугублялась снижение нефтяных цен в предыдущие два квартала, – отмечают в своём обзоре аналитики БКС Мир инвестиций.

Ранее они прогнозировали разворот на валютном рынке. Аналитики ожидают укрепления рубля до 80 в ближайшее время, а к концу первого полугодия – до 75.

Сдерживающим фактором для укрепления рубля выступают данные по инфляции. Росстат отчитался о её замедлении, но на рынке ожидали более ощутимого снижения месячного и годового показателей. Инвесторы опасаются, что после заметного обесценивания рубля в начале апреля произойдет всплеск инфляции, который подтолкнет ЦБ к ужесточению монетарной политики.