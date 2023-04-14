Нацпроект «Производительность труда» поможет производству гофрокартона в Приангарье

Дан официальный старт оптимизации производства гофрокартона на ООО «Центр упаковки Иркутск» в рамках нацпроекта «Производительность труда». Предприятие намерено повысить выработку на 20% к концу активной фазы участия в нацпроекте. Это производство — относительно новое направление для компании, которая многие годы занималась оптовой продажей различных видов упаковки и сопутствующих товаров.

– Очень радуют такие примеры, когда региональный торговый бизнес вырастает настолько, что диверсифицируется и входит в производственную сферу. Сейчас реализация продукции собственного производства уже приносит компании 30 % выручки. Участие в нацпроекте поможет снизить издержки и увеличить эту долю, — говорит министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Наталья Гершун. Фото из архива.

Помимо увеличения выработки на 20% ключевыми целевыми показателями являются снижение объёма незавершённого производства более чем в 2 раза и уменьшение времени протекания производственного процесса на 30%. То есть к концу активной фазы участия в нацпроекте предприятие будет работать быстрее и производить продукции больше в единицу времени.

Как пояснил руководитель Регионального центра компетенций (оператора реализации нацпроекта в Иркутской области) Андрей Савченко, заказчиками предприятия являются не только компании Иркутской области; у ООО «Центр упаковки Иркутск» есть филиалы со складами и собственной доставкой в Улан-Удэ, Чите, Красноярске, Новосибирске, Новокузнецке.

– Для оптимизации производственных процессов в рамках нацпроекта выбрали участок производства гофрокартона, именно на нем «Центр упаковки Иркутск» начинает выпуск нового вида продукции – коробок для пиццы, для этого предприятие уже приобрело дополнительное оборудование. Предварительные договоренности о поставках новой продукции есть со службами доставки готовой еды в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Прогнозируемый объем реализации – 200-300 тысяч коробок ежемесячно. И оптимизация производственных процессов на этом участке поможет, в том числе, быстрее выйти на целевые цифры, – объясняет Андрей Савченко.

Напомним, с 2020 года предприятия Иркутской области могут вступить в нацпроект «Производительность труда» и получить адресную помощь от экспертов Федерального или Регионального центра компетенций. На данный момент в Приангарье уже 45 компаний получают такую меру государственной поддержки. Только в 2022 году предприятия, прошедшие активную фазу реализации проекта, увеличили выработку одного сотрудника на 14-65 %.

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