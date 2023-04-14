Реалист Банк запустил валютный вклад «Реальный доход»

С 12 апреля 2023 года Реалист Банк запускает вклад «Реальный доход» в евро и долларах США. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч, а максимальная - 5 млн евро или долларов США. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет. Возможно пополнение и снятие до суммы неснижаемого остатка в размере 50 тысяч евро или долларов США. Срок размещения вклада 370 дней.

Доходность по вкладу в евро составит 0,75% годовых, а в долларах США – 1% годовых.

Подробнее с тарифами и условиями вклада можно ознакомиться на сайте.