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«Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Примсоцбанку до уровня ruA-

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» до уровня ruA-, по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено усилением капитальной позиции банка и органическим ростом бизнеса при сохранении адекватного качества активов и стабильно высокой операционной эффективности. Рейтинг кредитоспособности отражает удовлетворительные рыночные позиции на российском банковском рынке, комфортную позицию по капиталу, сильную ликвидную позицию и приемлемый уровень корпоративного управления.

С полной версией отчета рейтингового агентства можно ознакомиться по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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