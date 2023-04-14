Примсоцбанк предлагает ипотеку на коммерческую недвижимость

Покупка недвижимости, особенно коммерческой – это отличный инструмент для увеличения дохода. Один из популярных вариантов – покупка нежилых помещений на первых этажах жилых комплексов. Во многих новостройках первые этажи полностью или частично запланированы именно под салоны красоты, кафе, магазины, спортзалы или учебные центры. В основном банки выдают бизнесу ипотечные займы именно на такие помещения.



В отличие от домов и квартир, такие объекты не подходят для проживания, однако инвесторы выбирают их для:



• Последующей сдачи в аренду;

• Открытия или расширения собственного бизнеса;

• Сдача в аренду с целью последующей продажи недвижимости, как готовый бизнес по выгодной цене.



Отметим:



• Предметом коммерческой ипотеки может выступать нежилая недвижимость, например, торговые помещения, кроме складских и производственных помещений;

• В Примсоцбанке можно приобрести нежилую недвижимостью на любом этаже;

• Программа рассчитана на приобретение коммерческой недвижимости, как на первичном рынке, так и на вторичном.

• Нет требований к году постройки недвижимости;

• Заемщиком может выступать, как собственник бизнеса, самозанятый, так и наемный работник - например, мастер маникюра или частный репетитор смогут найти удобное помещение и выгодно его приобрести в ипотеку;

• Примсоцбанк кредитует наемных работников, для них нет требований к наличию и к размеру уставного капитала.



– Мы ожидаем, что востребованность данной программы будет только расти. Для оформления ипотеки на нежилое помещение необходимо оставить онлайн-заявку на сайте Банка, после чего наши специалисты ответят на все вопросы и ознакомят клиента со списком документов, необходимых для оформления кредита, назначат встречу и оформят заявку дистанционно, без визита в банк, – прокомментировал начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Илья Ткачук.



Оформить ипотеку на коммерческую недвижимость могут заемщики в возрасте от 18 до 80 лет. Сумма кредита от 500 000 до 30 миллионов рублей. Срок кредита от 1 до 20 лет. Первоначальный взнос от 20%. Решение за 4 часа. Без дополнительных залогов и поручителей. Обеспечением по кредиту выступает только приобретаемая коммерческая недвижимость.



Узнать подробнее об условиях по ипотеке в Примсоцбанке и оставить заявку вы можете на официальном сайте банка либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.