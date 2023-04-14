Дальневосточный банк предложил новую спецпрограмму для покупки автомобиля

Автокредит - удобный способ получить желаемый автомобиль в короткие сроки, даже если на руках нет необходимой суммы для его приобретения. Так, количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в январе 2023 года составило 52,5 тыс. ед., увеличившись на 8,8% по сравнению с предыдущим месяцем (в декабре 2022 года – 48,2 тыс. ед.). Во многом этому способствовало улучшение условий по выдаче автокредитов.

Новую Спецпрограмму с выгодными условиями на приобретение новых и подержанных автомобилей в автосалонах либо у физических лиц предлагает своим клиентам Дальневосточный банк. В ее рамках вы можете получить кредит от 300 000 руб.* на срок до 7 лет, без первоначального взноса при стоимости автомобиля до 1 млн рублей включительно.**

Среди преимуществ Спецпрограммы - отсутствие комиссии за выдачу кредита, ежемесячной комиссии и необходимости подтверждения официального трудоустройства. Автомобиль можно оформить на близкого родственника, а предварительное решение по кредиту принимается в течение 1 часа! По вашему желанию КАСКО можно включить в сумму кредита, оформить его по льготной программе или обойтись без него.

Воспользуйтесь Спецпрограммой от Дальневосточного банка до 31 августа 2023 года, автомобиль мечты ждет вас!

*В сумму кредита могут быть включены страховые и сервисные услуги, при условии, что размер кредита не превышает 85% стоимости автомобиля.

**Первоначальный взнос отсутствует при приобретении:

- нового автомобиля и сумме кредита до 1 000 000 руб. (включительно);

- подержанного автомобиля иностранного производства (за исключением китайского производства) и сумме кредита до 1 000 000 руб. (включительно).