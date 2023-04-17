Пользователи СберБизнеса проверили 75 000 кандидатов в сотрудники

Всего за год предприниматели проверили в интернет-банке СберБизнес 75 000 человек — соискателей, самозанятых, бизнес-партнёров и водителей. Простой и выгодный сервис проверки физических лиц — инновационная разработка цифровой платформы для электронного документооборота СберКорус — доступен корпоративным клиентам Сбербанка с начала 2022 года. За это время им воспользовались уже 3,5 тыс. компаний.

В сервисе можно проверить паспорт, документы об образовании, разрешение на работу, ИНН и СНИЛС, узнать, имеет ли человек статус ИП, не находится ли в розыске и так далее. Также доступна история арбитражных дел, информация о финансовых спорах, исполнительных производствах, штрафах ГИБДД, долгах и процедуре банкротства физлица. Данные подгружаются из официальных источников, услуга соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных». По итогам проверки приходит удобно структурированный единый отчёт.

Помимо соискателей сервис помогает проверять самозанятых, бизнес-партнёров (например, деловую репутацию и финансовое положение учредителей и руководителей контрагента) и водителей. Как показывает статистика, чаще всего сервисом пользуются транспортные и логистические компании, ретейлеры и сельхозпредприятия.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

«Сервис доступен для подключения в маркетплейсе интернет-банка СберБизнес и представляет собой простой и доступный инструмент, который страхует компании от имущественных и репутационных рисков. Проверка происходит по 8 государственным источникам и 14 параметрам надёжности, а отчёт формируется всего за 5 минут и включает индикаторы риска по каждому пункту».

Арсен Думикян, и. о. директора Департамента продуктов и развития бизнеса СберКорус:

«Предварительная проверка сотрудников поможет отсеивать нежелательных кандидатов и сократить риски приёма на работу неблагонадёжного лица, способного доставить организации неприятности. Это придаст бизнесменам дополнительную уверенность в будущем компании. Ввиду повышенных рисков особый формат приобретают, например, проверки водителей как грузового, так и легкового транспорта (в службах такси и доставки). Для этого сервис проверки физлиц может отслеживать действительность прав, стаж вождения в нужной категории, историю по автомобилям, находящимся во владении, и прочие важные параметры».

Чтобы подключить сервис, нужно войти в СберБизнес, выбрать раздел «Все продукты и услуги» — «Проверка физических лиц» — «Подключить». Первая проверка будет бесплатной.