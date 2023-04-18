Альфа-Банк запускает консалтинговый сервис для работы с Вьетнамом

Крупнейший частный банк представил предпринимателям и участникам ВЭД новый сервис по выходу на вьетнамский рынок.

Для экспортеров сервис подготовит аналитику рынка Вьетнама по различным категориям товаров, определит возможных потребителей и потенциальных покупателей. Среди них фабрики, производства, сети или конечные потребители. Для импортёров под определённый товар сервис подберёт контрагентов, которые поставляют требуемый товар, поможет найти потенциальных поставщиков. Для всех сторон сервис от Альфа-Банка подберет потенциальных партнёров с вьетнамской стороны, организует переговоры и переводчиков, проконсультирует до заключения контракта и после, а также при необходимости обеспечит логистику между странами.

О запуске сервиса Альфа-Банк заявил на международной выставке Vietnam Expo 2023. Мероприятие прошло с 5 по 8 апреля в Ханое. Альфа-Банк – единственный российский участник форума среди банков. Там же банк провел конференцию «Открывая новые рынки Вьетнама с Альфа-Банком», где участниками выступили экспортеры и импортеры с вьетнамской и российской стороны.

«Мы видим огромный потенциал в развитии бизнеса с Вьетнамом, а участие в выставке и запуск консалтингового сервиса для участников ВЭД — это первый шаг для делового сотрудничества наших клиентов с бизнес-сообществом Вьетнама. В скором времени мы планируем запустить бизнес-миссию с отраслевыми экспортерами и импортерами Вьетнама, а также наладить плодотворные торговые отношения между нашими странами», – прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.