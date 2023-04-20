В какой сфере чаще оставляют чаевые

Сервис электронных чаевых «нетмонет» провел исследование на основе статистики. Аналитики посмотрели, где и сколько оставляют чаевых неофициантам через сервис Альфа-Банка «нетмонет». Оказалось, что в SPA самые большие чаевые — в среднем 460 рублей, а в ресторанах — 319 рублей.

В салонах красоты тоже высокие чаевые — 374 рубля, в барбершопах — 314 рублей, а в автосервисах — 263 рубля. Оказалось, что курьерам оставляют на чай меньше — 136 рублей, а помощникам на заправках еще меньше — 78 рублей.

Чаще всего благодарят массажистов, курьеров и стилистов. Самый популярный день для чаевых — суббота, а в салонах красоты — понедельник и среда.