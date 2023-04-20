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Примсоцбанк запускает «Весеннюю ярмарку»

Только с 21 по 29 апреля во всех офисах банка можно оформить кредит на сумму от 30 до 500 тысяч рублей всего лишь по двум документам – паспорту и любому другому на выбор.

Бонусом к каждому выданному кредиту можно получить кредитную карту. Отметим, в период акции всем держателям кредитных карт – в том числе моментальных, вернется 10% кэшбэка за покупки в магазинах автотоваров, косметики и парфюмерии, оплаты в ресторанах, закусочных, кафе и кинотеатрах.

Срок кредитования от 6 до 60 месяцев. Процентная ставка – от 10,5 до 20,9%. Кэшбэк придет до 15 мая 2023 года. Его максимальная сумма – 3000 рублей.

*Кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC 5531, 5532,5533, 5977, 7832, 5912/5122, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет банке.

Узнать подробности об акциях Примсоцбанка вы можете на нашем сайте, по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.  

Срок действия акции - 21.04.2023 - 29.04.2023


/ Сибирское Информационное Агентство /
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