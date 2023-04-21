За перевод пенсии в Примсоцбанк можно получить 2000 рублей

С 17 апреля по 17 июля 2023 года за перевод пенсионных выплат в Примсоцбанк можно получить 2000 рублей.



Для участия в акции, необходимо, чтобы:



• На карту зачислялись пенсионные выплаты от ПФР;

• Карта была открыта не ранее 17.04.2023;

• Пенсионные зачисления осуществлялись на карту ТП «Социальный»/ТП «Приморец»;

• По карте было совершено не менее одной транзакции на сумму не менее 1000 рублей;

• Клиенты не получали пенсию в банке с 01.01.2023 по 15.04.2023.



Выплата в 2000 рублей придёт на счёт клиента на следующий календарный месяц после выполнения обязательных требований (перечислены выше).



Подробности об акции вы можете найти на нашем сайте, по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Срок действия акции - 17.04.2023 - 17.07.2023