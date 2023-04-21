Экономический эффект от нацпроекта «Производительность труда» на Иркутском заводе тяжёлого машиностроения составил 65 миллионов рублей

Иркутский завод тяжёлого машиностроения подвёл итоги первых шести месяцев работы в рамках нацпроекта «Производительность труда». Подсчитанный экономистами предприятия эффект от национального проекта в денежном выражении составил 65,8 миллиона рублей.

«65 миллионов рублей за полгода – серьёзный показатель даже для такого мощного предприятия, как Иркутский завод тяжёлого машиностроения. Часть из этих средств будет направлена на повышение зарплат сотрудников, которое произойдёт в этом году. Таким образом, национальный проект не просто улучшает показатели предприятий, но и напрямую положительно влияет на благосостояние их сотрудников. Конечно, во многом это заслуга руководителя предприятия, который настроил команду на эффективную работу и внедрение изменений», — подчёркивает министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Результаты завода — в числе лучших за всё время реализации нацпроекта в нашем регионе. Время протекания производственного процесса удалось снизить на 42% — то есть продукция теперь выпускается на 42% быстрее. Незавершённое производство уменьшилось на 43%. А выработка на одного сотрудника в месяц увеличилась на 21%.

«Каждый свой визит сюда я не устаю поражаться (и радоваться, конечно) тому, как Марку Глухову в 90-е годы удалось сохранить это огромное производство в центре города, когда большая часть иркутских заводов оказалась на свалке истории. Но сейчас у ИЗТМ буквально второе рождение: завод нанимает новый персонал, вводит дополнительные рабочие смены — такая большая очередь заказов. В этом, в том числе, — большая заслуга нацпроекта и команды Регионального центра компетенций, потому что производственный участок, на котором проводилась оптимизация, — ключевой, на него завязаны все остальные производственные процессы. Я искренне надеюсь, что пример ИЗТМ вдохновит другие наши предприятия стать участниками национального проекта», — говорит заместитель мэра, председатель комитета по экономике и стратегическом планированию администрации Иркутска Татьяна Макарычева.

Пилотным потоком (то есть участком производства, который выбран в качестве модельного для участия в нацпроекте) на ИЗТМ был определён участок изготовления изделий клапанной группы. Они используются в доменных печах, трубо- и газопроводах. Производство этих изделий составляет значительную часть в структуре выручки предприятия. За время работы на пилотном участке эксперты РЦК обучили методам бережливого производства 15 сотрудников завода, двое из которых в итоге получили сертификаты инструкторов по бережливому производству по шести направлениям.

«Сегодня я готов признаться: вначале был некоторый скепсис по отношению к нацпроекту. Ну как, спрашивали мы себя, могут в производственных процессах на нашем заводе сторонние люди разбираться лучше, чем мы сами? Но именно сторонний, независимый взгляд плюс экспертиза тренеров РЦК и обеспечили такой результат. И, конечно, вовлечённость наших работников, которые быстро преодолели скепсис, когда увидели первые результаты. Дальше наша задача — распространить полученные навыки по бережливому производству на все цеха. И тогда, уверен, эффект от нацпроекта будет измеряться не десятками, а сотнями миллионов рублей», — прогнозирует генеральный директор ИЗТМ Михаил Лукьянов.

Напомним, Иркутская область с 2020 года включена в перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия национального проекта «Производительность труда». Основная задача нацпроекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год. На текущий момент 45 предприятий региона являются участниками нацпроекта.

Иркутский завод тяжёлого машиностроения (ИЗТМ) — одно из крупнейших предприятий своей отрасли в России. Основан в начале прошлого века. Оборудование под маркой ИЗТМ работает более чем в 20 странах мира. Компетенции завода позволяют производить весь цикл создания сложного промышленного оборудования: от разработки проекта, внедрения его в производственную цепочку, выбора технологий до непосредственно производства, поставки и пуско-наладочных работ.

В прошлом году завод отметил 115-летний юбилей. К этому приурочен художественный проект об истории ИЗТМ с Андреем Мерзликиным в главной роли.

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