2,3 кредита приходится на одного российского заемщика в начале апреля

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на начало апреля 2023 года среднее количество действующих кредитов у российского заемщика составило 2,3 единицы, незначительно увеличившись за прошедший год – на 0,1 ед. (на 01.04.22 года – 2,2 кредита). Наибольшее количество кредитов на одного заемщика приходится на возрастной диапазон граждан от 25 до 30 лет – 2,6 кредита, тогда как наименьшее значение данного показателя отмечено у заемщиков старше 65 лет (1,8 кредита).

При этом за год данный показатель вырос, прежде всего, в возрастных диапазонах заемщиков до 50 лет, а наибольший рост также отмечен в группе граждан от 25 до 30 лет (+0,2 ед.). В возрастных диапазонах моложе 25 лет, от 30 до 50 лет, а также от 60 до 65 лет рост был чуть менее значительным (+0,1 ед.). В остальных возрастных группах показатель среднего количества кредитов на заемщика остался без изменений.

При этом наибольшее среднее количество розничных займов на одного заемщика в регионах РФ в начале апреля 2023 года было отмечено в Ханты-Мансийском АО (2,5 кредита). В ряде регионов, включая Кемеровскую, Тюменскую, Мурманскую, Московскую и Новосибирскую области, а также Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО и Республику Татарстан, данный показатель находился на уровне 2,4 кредита. В свою очередь наименьшее число кредитов на одного заемщика было зафиксировано в Чеченской Республике и Республике Ингушетия (по 1,6 кредита), республиках Дагестан и Крым (по 1,7 кредита), а также в Севастополе (1,8 кредита). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель находится на уровне 2,3 кредита на одного заемщика.

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года, в 01.04.23 года наибольший рост среднего количества кредитов на одного заемщика (+0,2 ед.) продемонстрировали Севастополь, Республика Крым и Ненецкий АО. Еще в 45 российских регионах рост данного показателя составил 0,1 ед. В остальных регионах РФ данный показатель остался без изменений.

«Динамика среднего показателя количества кредитов на одного заемщика по-прежнему незначительна, что свидетельствует о том, что внешняя ситуация и общая неопределенность не оказали существенного влияния на рынок розничного кредитования, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – После спада весной прошлого года, затем, по мере снижения ключевой ставки Банка России и сокращения рыночных ставок, кредитование населения постепенно восстановилось. Причем это произошло, несмотря на умеренную кредитную активность граждан, т.к. на фоне общей неопределенности заемщики с осторожностью прибегают к новым кредитным обязательствам, многие склоняются к сберегательной модели финансового поведения. Стоит отметить и консервативную кредитную политику банков, которые предпочитают предоставлять кредиты клиентам с приемлемым числовым значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР)».