Как досрочно выйти на пенсию?

Выплаты, до достижения отметки в 60-65 лет, получают 19% россиян, сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на исследование Сбера.

На пенсию можно выйти и в 32 года, если это женщина и работает в силовом ведомстве более 10 лет. Для сильного пола в таком случае необходим стаж 15 лет. В 48 лет на пенсию могут выйти врачи, работники театра со стажем от 15 лет. Если работать более 10 лет в профессии с тяжелыми и вредными условиями, то на пенсию можно выйти в 45-50 лет (в зависимости от пола). В 50 лет могут выйти на пенсию многодетные матери. В 50-60 лет – работники транспорта со стажем от 10 лет и работники Крайнего Севера со стажем работы от 15 лет.

Это далеко не пожилые люди. К тому же, даже в возрасте можно выглядеть стильно и молодо, если ухаживать за собой и поддерживать физическую форму.

Согласно данным Сбера, 19% пенсионеров, которые получают выплаты на карту банка, – это люди, вышедшие на пенсию досрочно, поэтому они могут быть совершенно разного возраста. Одновременно с этим 81% – это получатели пенсии по возрасту. Из них большинство – женщины, на них приходится 66% от получателей пенсии. И эта статистика характерна не только для России: по данным ВОЗ, средняя ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин, родившихся до 1960 года, – 68 лет, среди женщин – 73 года.