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Альфа-Банк получил 5 наград CX World Awards за лучший клиентский опыт

Альфа-Банк получил сразу 5 наград CX World Awards — крупнейшней ежегодной премии в индустрии клиентского опыта. Банк одержал победу за лучшую практику клиентской аналитики, основанную на решениях продвинутой аналитики, за командное лидерство клиентского сервиса и лучшую команду взаимодействия с клиентом в социальных сетях.

Кроме того, банк отмечен наградами и получил высокую оценку жюри в номинациях «Лучшая клиентоцентричная корпоративная культура» за объединение опыта клиентов и сотрудников в построении сервиса и в номинации «Эффективное применение технологий в СХ».

CX World Awards — профессиональная премия, которая присуждается лучшим в индустрии Сustomer eХperience решением компетентного жюри с 2015 года. Она отмечает лучшие проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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