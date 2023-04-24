Банк «Союз» стал лауреатом премии Team Awards

Проект «Трансформация розничной сети» Банка «Союз» получил престижную международную премию в области создания сильных команд Team Awards 2023 в категории «Финансы».

Представители банка получили награду и диплом на торжественной церемонии награждения, которая состоялась 20 апреля.

Премия Team Awards – уникальное событие для компаний, которые хотят повысить свой уровень в поиске, мотивации и управлении людьми. Она присуждается за самые эффективные, смелые и инновационные проекты в области построения сильных команд.