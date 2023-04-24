Дальневосточный банк- в ТОП-5 банков, увеличивших активность пресс-служб

Дальневосточный банк по итогам 1 квартала 2023 года занял 5-е место в рейтинге российских банков с наибольшим ростом количества новостных сообщений и 12-е место – в рейтинге банков с самой активной пресс-службой, улучшив свои позиции на 18 пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В рейтинге участвовали 100 крупнейших банков России. Учитывались все новости за исключением уведомлений акционерам. Эксперты отметили, что Дальневосточный банк стал одним из трех финансовых институтов, увеличивших свою активность на 81-85%.

Среди приоритетов банка в коммуникациях- качественное информирование клиентов о финансовых продуктах и услугах. Читайте свежие новости на нашем сайте www.dvbank.ru в разделе Новости, а также подписывайтесь на наш Телеграм-канал .