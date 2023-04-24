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Центробанк сохранить текущую ставку пятый раз подряд – эксперты

ЦБ РФ продолжит держать ставку на уровне 7,5%, рассказали опрошенные РБК эксперты.

На заседании 28 апреля Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, считают аналитики.

Если ЦБ оставит ключевую ставку на том же уровне, то период ее сохранения станет самым длинным с 2016 года. Последний раз ЦБ менял ставку в прошлом сентябре, снизив ее с 8 до 7,5%. Затем четыре заседания подряд ЦБ оставлял ее неизменной, апрельское заседание может стать пятым в этом цикле.

В конце июля 2015 года Банк России снизил ключевую ставку с 11,5 до 11% и сохранял ее на этом уровне до начала июня 2016 года – шесть заседаний подряд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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