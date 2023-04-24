Российские акции – стоит ли ждать дальнейшего роста?

Российский фондовый рынок уверенно растёт. С начала года индекс Мосбиржи прибавил более 20% , за последний месяц – это 8,5%. Стоит ли ждать дальнейшего роста?

Результаты разнятся

– В конце прошлого года, когда значение индекса было ниже 2 000 пунктов, многие аналитики прогнозировали, что до 2500 он «добежит» только к середине этого года. Но второй квартал только начался, а индекс уже 2600, – отмечает в своём шоу «Без плохих новостей» эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

У популярных эмитентов результаты разнятся : с начала года Сбербанк вырос на 66%, Норникель – около 0%, Газпром – + 11%, Полюс – +20%, Северсталь – +10%, Аэрофлот – +44%, Мечел – +80%.

А был ли рост?

При этом индекс РТС вырос только на 2%. Учитывая падение рубля к доллару на 17% с начала года, некоторые аналитики предположили, что никакого роста-то на рынке акций не было.

– То есть, если вы купили акции наших компаний, то в рублях заработали с начала года 20%. А если вы купили юаней или долларов, то просто, держа валюту, заработали 17%. Но, если вы купили замещённые облигации Газпрома, например, то заработали и на девальвации, ещё и в долларах зафиксировали бы доходность в районе 8-9% к погашению, – поясняет рассуждения аналитиков Максим Шеин.

Он не согласен с этой точкой зрения и считает, что рост был. Анализируя, какой вклад внесли отдельные компании в изменение индекса, сразу бросается в глаза в Сбербанк. С начала года он обеспечил половину прироста индекса, не только потому, что сильно вырос в цене, но и потому, что занимает в индексе почти 17%.

– Очевидно, что движение котировок Сбера не связано никак с курсом доллара, а произошло на новостях о намерении выплатить большие дивиденды. Кстати, в пятницу акционеры банка одобрили эти дивиденды. И, как ожидается, они составят 25 руб. на акцию по итогам 2022 года. Отсюда получаем, что валютный курс, если и повлиял на индекс, то меньше, чем наполовину. При этом ожидания по рублёвым доходам экспортёров улучшились, – резюмирует Максим Шеин.

Рост через коррекцию

Чтобы понять до каких высот может еще вырасти индекс Московской биржи, эксперт предлагает оценить потенциал роста акций, которые входят в него, либо использовать технический анализ, либо попытаться определить объём свежих денег, которые поступят на рынок.

– Если исходить из фундаментальных оценок аналитиков БКС, с которыми я во многом согласен, то получается, что в 2023 году рост российского рынка превысит 40%. Потенциал роста с текущих уровней – около 29% до уровня 3000 пунктов. Это неплохо, но всё равно меньше 3500, которые были в начале 2022 года.

Один из главных драйверов, по мнению эксперта, это дивиденды. Они будут реинвестированы в рынок эмитентов, которые вырастут сильнее всего в этом году. Однако дальнейший рост российского рынка скорее всего будет проходить через коррекцию на 2300, считает Максим Шеин.

– Она может быть уже в конце апреля. Повод – любой. Рынок сейчас очень разогрет. Так, что даже желание спекулянтов зафиксировать прибыль, уже даст мощный импульс вниз. Что касается свежих денег, то здесь основная надежда на возврат дивидендов на рынок после выплат, которые сделают крупные компании. А это, соответственно, не раньше начала лета. Вывод, чтобы нормально заработать на российских акциях, не обязательно в своём портфеле повторять индекс. Достаточно сфокусироваться на отдельных качественных эмитентах и не только на экспортёрах, – считает эксперт.