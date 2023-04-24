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Крупные корпоративные клиенты ВТБ могут открывать счета и обновлять сведения без посещения офиса банка

ВТБ предоставил крупным корпоративным клиентам возможность открывать последующие счета и обновлять сведения о себе дистанционно через систему «ВТБ Бизнес-онлайн». Теперь визит в офис и предоставление документов на бумажном носителе не требуются. Достаточно заполнить заявку, указав необходимые параметры, и подписать её электронной подписью. Обновление сведений (при необходимости) и открытие счёта осуществляются в течение двух часов с момента отправки заявления.

Внедренный цифровой сервис существенно экономит время клиентов и делает процесс дистанционного взаимодействия с банком ещё более комфортным. 

В системе «ВТБ Бизнес-онлайн» представителям крупного бизнеса доступно открытие и резервирование 27 видов счетов в 10 валютах. Кроме того, ВТБ предоставляет клиентам услугу обслуживания по месту обращения без привязки к офису ведения счета, а также выездной сервис для внесения изменений и обновления сведений в случае отсутствия электронной подписи. 

«ВТБ предлагает корпорациям многофункциональную линейку транзакционных продуктов для расчетов, управления ликвидностью и эффективной работы казначейства. При этом современная IT-инфраструктура, высокий уровень надёжности системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн» и глубокая профессиональная экспертиза позволяют нам успешно оцифровывать свои продуктовые решения», — прокомментировал Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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