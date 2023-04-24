Банк «Открытие» предлагает защиту в автопутешествиях

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») в преддверии сезона путешествий и отпусков предлагает автолюбителям моментальную страховую защиту – онлайн-оформление полисов «Каско Профессионал» от СК «Росгосстрах».

«Каско Профессионал» является выгодной альтернативой обычному полису каско и дает гарантированную защиту как в путешествиях на дальние расстояния, так и в поездках в соседний населенный пункт или на дачу.

Дистанционное оформление продукта доступно на сайте банка и займет не более пяти минут. Приобрести полис может любой заинтересованный в защите своего автомобиля, указав только сведения о транспортном средстве и страхователе. Стоимость полиса составляет от 3,3 тыс. до 10 тыс. рублей в зависимости от версии, срок страхования – от полугода.

В страховое покрытие входит ряд сервисных услуг для автомобилистов: техническая помощь на дороге, вызов эвакуатора, консьерж по подбору автосервиса, оплата такси, правовые консультации, медицинская помощь при ДТП. Программа включает страховые выплаты в случае аварии по вине третьих лиц на сумму до 1 млн рублей либо проведение ремонта на станциях технического обслуживания — партнерах СК «Росгосстрах». Возмещение будет выплачено, даже если у виновника поддельный полис ОСАГО либо отсутствует вовсе.

«Благодаря «Каско Профессионал» автовладельцам больше не придется беспокоиться в случае возникновения непредвиденных ситуаций на дорогах, — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. — Продукт полностью покрывает все базовые потребности водителей в любой поездке в дополнение к классической защите, предоставляемой по каско».