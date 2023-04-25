Налоговые льготы предложили продлить самозанятым

За это выступил Минэк, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Режим со ставкой 4% для физлиц и 6% для ИП действует до конца 2028 года. Предварительные итоги эксперимента показывают, что он пользуется популярностью, заявили в Минфине.

Он позволяет вывести занятость из тени. Законопроект о пролонгации меры поддержки рассчитывают рассмотреть в весеннюю сессию, рассказал глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он также предложил направлять средства от налогов самозанятых в их пенсионные накопления.

Сегодня для работающих на себя действует специальный режим – налог на профессиональный доход (НПД). Его ввели в 2019 году в качестве эксперимента на 10 лет. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перешли на НПД, платят по льготной ставке – 4 и 6% соответственно.