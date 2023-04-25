Страховщикам в новых регионах готовят льготы

ОСАГО станет обязательным там с 1 января 2024 года, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

Сейчас в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует переходный режим, за счет этого жители новых субъектов РФ могут ездить без ОСАГО. Полис для этих субъектов станет обязательным с 1 января 2024 года.

Сейчас прорабатываются возможные варианты стимулирования страховых компаний для начала работы в регионах, а также меры поддержки клиентов, заявили «Известиям» в ЦБ. Там уточнили, что в обсуждении участвуют Банк России, заинтересованные ведомства, а также органы власти.

В Минфине подтвердили, что вопрос стимулирования выхода страховых в новые регионы прорабатывается. Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщал, что у жителей этих субъектов должна быть возможность покупать полисы любых российских компаний.