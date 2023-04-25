Александр Варенников вошел в состав правления Ассоциации факторинговых компаний

Решением Общего собрания членов Ассоциации факторинговых компаний директор департамента факторинга банка «Союз» Александр Варенников был включен в состав правления ассоциации.

Правление Ассоциации факторинговых компаний является коллегиальным органом управления, осуществляет общее руководство деятельностью ассоциации и подотчетно Общему собранию членов ассоциации.

Миссия ассоциации направлена на создание в России условий, при которых клиент, осуществляющий поставки на условиях отсрочки платежа, может получить факторинговое обслуживание вне зависимости от отрасли, масштабов бизнеса и сферы деятельности его покупателей.

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) - профессиональное общественное объединение участников рынка факторинга в Российской Федерации.