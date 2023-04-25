Подать заявку на бизнес-кредит в Примсоцбанке стало проще и удобнее

Примсоцбанк запускает новый формат работы с юридическими лицами и ИП по оформлению кредитов для бизнеса.



Теперь отправить заявку на кредит для бизнеса в Примсоцбанке можно еще проще и удобнее, благодаря новому технологичному сервису. Личный кабинет позволяет клиентам-юрлицам в реальном времени видеть статус работы с заявкой, а также в онлайн-режиме подавать документы и получать обратную связь по своим заявкам.



От клиентов, которые воспользуются новым сервисом, не потребуется «бумажных» анкет, все согласия на работу с кредитной историей будут получены онлайн, а большую часть документов для оформления кредита банк сможет получить самостоятельно.



– В эпоху цифровой экономики сложно представить бизнес, который не использует современные решения для автоматизации рабочих процессов. Сегодня существует масса онлайн-инструментов, которые позволят вывести ведение бизнеса на новый уровень. С помощью нашего нового сервиса клиенты смогут получить решение по кредиту дистанционно. Это поможет ускорить принятие решения и сократить время на выдачу кредита, – прокомментировала Клавдия Беккер, начальник кредитного департамента ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Узнать подробности о том, как подключиться к дистанционному банковскому обслуживанию можно в офисах банка, а также по телефону единой справочной службы: 8-800-350-42-02.