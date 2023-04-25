«Рынок кредитных карт вырастет на 15-20%, кредитование наличными – 10-15%», – зампред банка Уралсиб

В интервью РБК-Тренды зампредправления Уралсиба Станислав Тывес дал прогноз динамики в разных сегментах кредитования в 2023 году.

– Рынок кредитных карт будет продолжать расти примерно теми же темпами, что мы видели в последние годы. То есть 15-20%. Сегмент кредитов наличными должен прибавить 10-15%, – говорит Станислав.

В ипотеке все зависит от того, будет ли государство продолжать свои льготные программы. Если все останется, как сейчас, сохранится семейная ипотека, то тут тоже можно ожидать такого же прироста.

Самый непонятный сегмент – это автокредиты. Тут ситуация напрямую зависит от того, что происходит на рынке новых автомобилей. Будут ли вообще новые машины и из каких стран? Кто, помимо китайцев, останется на российском рынке? Тут много тумана. Так что рост в автокредитах может составить и 1%, а может и 30-40%.

В целом люди продолжают жить, жениться, разводиться, покупать себе машины, делать ремонт, учиться. На все это им нужны деньги. И если не будет серьезных шоков, подобных тем, которые мы видели в феврале прошлого года, то рынок, за исключением автокредитов, прирастет в среднем на 10-15%.

– Все зависит от состояния реальных доходов населения. Если они продолжат стагнировать или сокращаться, то люди все больше и больше будут закредитовываться. Это коснется наиболее бедных слоев населения, – добавляет зампред.

С одной стороны, это определенная угроза. С другой – российские банки довольно хорошо считают риски. Судя по всему, они умеют управлять рисками лучше, чем те же американские банки в Кремниевой долине. Кроме того, ЦБ уже ввел дополнительные ограничения на кредиты наличными.

В случае снижения доходов банки будут реагировать ужесточением кредитной политики, объемы сократятся. Но кредитные организации будут удерживать риски, чтобы все депозиты клиентов остались в сохранности. Значимых проблем мы здесь не ожидаем. Участники нашего рынка уже научились быстро реагировать на изменения ситуации.