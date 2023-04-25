Банк «Открытие» вводит надбавки по накопительному счету за покупки по картам

Транзакционные надбавки по накопительному счету «Копилка» составят от 0,5 до 1 процентного пункта к базовой ставке 6% - в зависимости от суммы покупок по дебетовым картам банка «Открытие».

За покупки на сумму от 10 тысяч до 100 тысяч рублей надбавка составит 0,5 процентного пункта, а ставка по «Копилке» - 6,5% годовых. При сумме покупок свыше 100 тысяч рублей ставка по накопительному счету увеличится до 7% годовых.

Подключить надбавку за покупки по дебетовым картам клиенту необходимо самостоятельно в интернет-банке или мобильном приложении*. Надбавка начинает действовать со следующего месяца после подключения и начисляется на один накопительный счет, выбранный клиентом.

Подробнее о транзакционных надбавках к накопительному счету «Копилка» можно узнать на сайте банка.