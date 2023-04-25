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«Нал — это независимость». Россияне пока не готовы отказаться от наличных денег

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Пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля могут принять уже в мае. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, готовы ли россияне полностью отказаться от наличных денег. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Число россиян, готовых отказаться от наличных денег, больше всего было в 2014 году (21%), меньше всего — в ковид (12%). Сейчас же только 14% готовы перейти на безналичный расчет. Большинство не хотело бы полностью отказаться от наличности (73%): «Нал — это независимость и неподочетность»; «Что делать при отсутствии электричества?»

Причем чем старше респонденты, тем реже они готовы отказаться от купюр и монет: 23% среди россиян моложе 34 лет и 11% среди респондентов старше 45 лет.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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