Три гостевых дома сгорели в деревне Куркут Ольхонского района 25 апреля

Они предназначались для летнего проживания. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Из-за позднего обнаружения и плотной застройки огонь быстро охватил все три здания. В 2:50 пожар был локализован на площади 582 квадратных метра.

А в 6 утра пожар ликвидировали. Огнеборцам удалось спасти более 10 гостевых домиков, расположенных рядом.

Дознаватели МЧС России установили, что в одном из них проживал владелец базы. По словам мужчины, пожар начался с первого этажа кафе, расположенного на территории. Огонь ушёл вверх по склону и быстро охватил рядом стоящие постройки.

Предварительная причина пожара – электротехническая.