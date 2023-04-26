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Альфа-Банк запустил первый в стране платежный стикер с кэшбэком милями

Альфа-Банк первым на рынке предложил клиентам платёжный трэвэл-стикер. При оплате стикером можно вернуть до 50 000 миль в месяц.

Потратить мили можно на билеты на самолёт, поезд, отели или туры. Заказать стикер можно здесь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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