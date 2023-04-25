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Альфа-Банк обеспечит дополнительную защиту бизнеса предпринимателей

В банке обновили подписку Альфа-Безопасность. Это уникальный набор сервисов, обеспечивающих защиту предпринимателей от непредвиденных убытков.

В обновленной версии подписки добавились 3 новых сервиса - проверка контрагентов, чтобы вовремя произвести оплату и предотвратить риски от сотрудничества с необязательными поставщиками, помощь юриста – чтобы получить консультации надежных специалистов, сервис уведомлений о штрафах – чтобы предотвратить убытки.

Также в подписке есть сервисы, с помощью которых можно заблаговременно получать уведомления о проверке надзорных органов – чтобы заранее подготовиться, проверить сотрудника – для минимизации рисков в случае чьей-то недобросовестности, проверки рисков бренда – для защиты от конкурентов, подготовить претензию на взыскание дебиторской задолженности – чтобы избежать потерь.

«Для того, чтобы успешно развивать бизнес, клиентам необходимо быть уверенными, что им не придется платить лишние штрафы, терять деньги из-за недобросовестных партнеров и переплачивать за юридическую помощь. Поэтому мы создали уникальную на рынке подписку с полезными сервисами, обеспечивающими безопасность», – руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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