Кредиты для пенсионеров: Дальневосточный банк – в ТОП-5 лучших предложений

Cреди различных вариантов кредитования большинство крупных банков России предлагают специальные условия для пенсионеров. Они, как правило, имеют стабильный доход, обладают высокой кредитной дисциплиной и грамотно рассчитывают свой финансовый бюджет.

Дальневосточный банк предлагает для пенсионеров кредит наличными по ставке от 8,5%* годовых. Он вошел в ТОП-5 лучших кредитов для пенсионеров в апреле 2023 года**. Получить кредит можно на срок до 5 лет, максимальная сумма –2,5 млн рублей. Пенсионер может быть как работающим, так и неработающим.

* Ставка действует при сумме кредита свыше 1 000 000 рублей, наличии страхования от несчастных случаев, болезней и потери дохода (КДС) и направлении заявки на кредит через систему дистанционного банковского обслуживания АО «Дальневосточный банк» или при кредитовании на цели рефинансирования кредита(-ов) стороннего(-их) банка(-ов) или рефинансирования кредита(-ов) стороннего(-их) банка(-ов) и кредита(-ов) АО «Дальневосточного банка» или рефинансирования кредита(-ов) стороннего(-их) банка(-ов) и кредита(-ов) АО «Дальневосточного банка» и потребительские цели или рефинансирования кредита(-ов) стороннего(-их) банка(-ов) и потребительские цели.

**Подробнее на Выбери.ру. Рейтинг составлен для банков ТОП 51-100 по объемам кредитования.