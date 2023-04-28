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Дальневосточный банк сообщил режим работы в праздничные дни

АО «Дальневосточный банк» сообщил режим работы с 29.04.2023 по 10.05.2023:

  • 29 апреля 2023 года – обслуживание клиентов – физических лиц осуществляется в обычном режиме;
  • 30 апреля 2023 года, 01 мая 2023 года – выходные дни;
  • 02 мая 2023 года – 05 мая 2023 года - обслуживание клиентов – физических и юридических лиц осуществляется в обычном режиме;
  • 06 мая 2023 года – обслуживание клиентов – физических лиц осуществляется в обычном режиме;
  • 07 мая 2023 года, 08 мая 2023 года, 09 мая 2023 года – выходные дни;
  • 10 мая 2023 года – обслуживание клиентов – физических и юридических лиц осуществляется в обычном режиме.
Банкоматы и терминалы, сервис «Интернет-офис», мобильные приложения «ДВ Банк» и «ДВБ Бизнес» Дальневосточного банка работают в стандартном режиме.

Единый контактный   центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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