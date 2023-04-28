Примсоцбанк: 20% кэшбэка за покупку билетов в Аэроэкспресс получат держатели Mir Supreme

Держатели карты Mir Supreme от Примсоцбанка могут получить 20% кэшбэка за покупку билетов во всех точках продаж Аэроэкспресс.



Для этого необходимо:



• Зарегистрировать вашу карту Mir Supreme в личном кабинете или в приложении «Привет, Мир!» перед оплатой;

• Оплачивать билеты во всех точках продаж Аэроэкспресс зарегистрированной картой Mir Supreme;

• Получать кэшбэк 20%. Максимальная сумма кэшбэка в месяц — 3000 рублей.



•Важно!



• Кэшбэк начисляется при оплате поездов «Аэроэкспресс», а также за оплату экспресс-автобусов;

• Список адресов точек продажи, участвующих в акции, указан в разделе «Адреса»;

• Кэшбэк не начисляется при оплате через сервис RURU: Yandex Pay и счёт билайн;

• Кэшбэк начисляется при оплате картой «Мир». Для оплаты в торговой точке приложите пластиковую карту к терминалу или смартфон с привязанной картой. А для оплаты в интернете выбирайте способ оплаты «Банковская карта», указав её номер. Чтобы получать кэшбэк по СБП, выбирайте другие акции АО «НСПК».



Акция действует с 1 апреля по 31 декабря 2023. Кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.



Организатор акции – Оператор программы лояльности Акционерного общества «Национальная система платежных карт» Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»).

Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11

Адрес для корреспонденции: ул. Большая Татарская, д.11А, Москва, 115184, Россия

ИНН 7706812159

КПП 997950001

ОГРН 1147746831352

Тел. 8-495-705-9999.

Срок действия акции - 01.04.2023 - 31.12.2023