Сотрудники шелеховской промплощадки РУСАЛа высадят 68 саженцев вяза и сосны

Сетевая волонтёрская акция «Зелёная волна» пройдёт в седьмой раз. Всего в 18 городах волонтёры компаний РУСАЛ и ЭН+ высадят 2000 саженцев кустарников и декоративных многолетних растений.

В течение месяца волонтёры будут озеленять общественные городские пространства: высадят не только деревья, озеленение будет многоярусным – это значит, что где-то появятся ещё и многолетние цветы, кустарники и декоративные растения. В Шелехове сотрудники промлощадки РУСАЛа высадят растения в 3 микрорайоне вдоль технологической дороги, чтобы защитить жилые микрорайоны от пыли.

«Этот участок в 3 микрорайоне значимая для нас территория, именно здесь появится квартал для сотрудников РУСАЛа. Озеленение мы начали ещё в прошлом году, тогда высадили 70 саженцев. В этот раз продолжим создавать так называемый «зелёный щит», - говорит Мария Отченаш, руководитель программ БО Фонд «ЦСП» в Шелехове.

Акция «Зеленая волна» стартовала в 2017 году по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. В рамках экологического марафона работники Компании вместе с неравнодушными жителями высаживают деревья, кустарники, занимаются благоустройством и преображением значимых для горожан мест.