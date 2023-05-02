Азиатско-Тихоокеанский банк предложил новый продукт – «АвтоРешение»

Клиент может взять потребительский кредит на покупку автомобиля и, предоставив его в залог, получить ставку 10,9% годовых.

– Услуга действует в восьми регионах присутствия банка: Барнаул, Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Омск, Москва. Кредит оформляется всего по двум документам. Максимальная сумма - два миллиона рублей на срок до пяти лет, – говорится в сообщении банка.

С помощью кредита «АвтоРешение» можно купить автомобиль в любом месте и в любое время: в автосалоне, у физического лица, а также на аукционе в Японии.