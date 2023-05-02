Новости

Азиатско-Тихоокеанский банк предложил новый продукт – «АвтоРешение»

Клиент может взять потребительский кредит на покупку автомобиля и, предоставив его в залог, получить ставку 10,9% годовых.

– Услуга действует в восьми регионах присутствия банка: Барнаул, Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Омск, Москва. Кредит оформляется всего по двум документам. Максимальная сумма - два миллиона рублей на срок до пяти лет, – говорится в сообщении банка.

С помощью кредита «АвтоРешение» можно купить автомобиль в любом месте и в любое время: в автосалоне, у физического лица, а также на аукционе в Японии.

Читайте также:

Большинство сибирских автомобилистов предпочтут газу бензин и электричество
28 апреля 2023
2023 год станет рекордным для рынка автокредитования – ВТБ
27 апреля 2023

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (301)


Реклама на сайте

Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
Чем ЦБ не понравилась ипотека от застройщика под 0%
Стимул для спроса и продаж. ПСБ в Иркутске – о льготной ипотеке на вторичном рынке жилья
Вторичке нужна программа господдержки
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес