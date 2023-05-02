Альфа-Банк и ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский и ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов заключили двустороннее соглашение, направленное на развитие образования в сфере финтеха.

В рамках сотрудничества банк и ВШЭ планируют запускать совместные программы и развивать инновационные идеи, проводить научные исследования, организовывать мероприятия, практику и стажировки для студентов, развивать и внедрять современные банковские технологии.

Это не первый совместный проект ВШЭ и Альфа-Банка – уже 13 500 студентов приняли участие в инициативах вуза и банка. Ранее партнеры запустили проект Alfa Campus Junior — серию практико-ориентированных курсов от самого технологичного банка России для Лицея НИУ ВШЭ. Учащиеся проходили курсы по двум трекам – Product Management и Machine Learning

«Альфа-Банк уже много лет ведёт активную работу в поддержку финтех-образования в России. Сотрудничество с ВШЭ, как одним из лучших вузов страны, позволяет готовить профессиональные кадры со студенческой скамьи, привлекать молодых амбициозных специалистов. У нас работает много выпускников ВШЭ, мы постоянно нанимаем все новых и новых. Многие из них участвуют в разработке и реализации самых ярких проектов банка», — отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов рассказал: «Мы рады начать очередной этап сотрудничества с Альфа-Банком, одним из крупнейших и наиболее инновационно продвинутых финансовых учреждений страны, с которым Высшую школу экономики связывают давние партнерские отношения. Надеюсь, что новые направления нашего взаимодействия, которые касаются такой важной для экономики и общества области, как финансовые технологии, вызовут дальнейший синергетический эффект и пойдут на пользу как нашим двум организациям, так и России в целом».