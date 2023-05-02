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Россия возобновит закупку валюты в мае – Bloomberg

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Переход от продаж к закупкам подчеркнет способность России противостоять санкциям. Об этом сообщает зарубежное издание Bloomberg.

Россия возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов уже в этом месяце, поскольку растущие доходы от продажи нефти стабилизируют государственные финансы, несмотря на усилия США и Европы урезать доходы Кремля.

Поскольку доходы от продажи энергоносителей уже близки к превышению целевого уровня, покупки возможны уже в мае, по данным Bloomberg Economics, которое оценивает первоначальные объемы в эквиваленте около 200 млн долларов в юанях в месяц.

Объявление Министерства финансов должно быть сделано в конце этой недели. В течение последних двух месяцев оно уже сокращало продажи юаней, используемых для покрытия бюджетного дефицита, и сократило апрельский объем почти вдвое по сравнению с февралем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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