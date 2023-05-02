СберСтрахование выплатила более 3 млн рублей по страхованию ответственности

СберСтрахование выплатила более 3 млн рублей за ошибку компании, которая оказывает услуги бухгалтерского и налогового сопровождения.
Так, сотрудник филиала этой фирмы в Казахстане некорректно рассчитал авансовые платежи по налогам клиента. Из-за этой ошибки клиент получил штраф. Однако благодаря тому, что ответственность исполнителя была застрахована, потерпевшая сторона получила выплату.
СберСтрахование оперативно и в полном объёме исполняет свои обязательства перед клиентами, что помогает предпринимателям справляться со сложными ситуациями и развивать своё дело, даже когда возникают непредвиденные расходы. Всего в 2022 году компания выплатила корпоративным клиентам по страховым случаям 1,4 млрд рублей, что в 3,1 раза больше, чем в 2021 году. Узнать больше о предложениях компании для бизнеса можно на её сайте в разделе «Корпоративным клиентам».