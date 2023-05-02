СберСтрахование выплатила более 3 млн рублей по страхованию ответственности

СберСтрахование выплатила более 3 млн рублей за ошибку компании, которая оказывает услуги бухгалтерского и налогового сопровождения.

Так, сотрудник филиала этой фирмы в Казахстане некорректно рассчитал авансовые платежи по налогам клиента. Из-за этой ошибки клиент получил штраф. Однако благодаря тому, что ответственность исполнителя была застрахована, потерпевшая сторона получила выплату.