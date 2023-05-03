Губернатор Архангельской области оценил идею льготной ипотеки на вторичное жилье

Расширение адресной льготной ипотеки позволит устранить ценовой дисбаланс между первичным и вторичным рынком, рассказал Александр Цыбульский «Известиям», прокомментировав доклад главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной.

«Многие россияне не хотят задерживаться в арктических регионах из-за дефицита там доступного и качественного жилья. Сейчас приобретать квартиру в ипотеку выгодно только в строящемся доме: это и невысокий первоначальный взнос, и платеж, и хорошая инвестиция для продажи. Но чем доступнее ипотека, тем дороже квадратный метр в новостройках. Эта проблема хорошо известна, особенно когда новостройки пока в дефиците. Поэтому льготная ипотека на вторичное жилье, на мой взгляд, своевременная и логичная мера», – сказал Цыбульский.