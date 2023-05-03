По итогам марта Примсоцбанк стал одним из самых медиаактивных банков

По итогам марта 2023 года Примсоцбанк занял 33 место в ТОП-50 самых медиактивных банков, сообщают Banki.ru со ссылкой на «Медиалогию».



Методика:



1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.

2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 83 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

3. Период исследования: 1-31 марта 2023 года.

4. Данные для рейтинга рассчитаны 21 апреля.



*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг объекта (персоны, компании и бренда). Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие в СМИ.



Для справки: "Медиалогия" – независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.