Школьника из Ангарска подозревают в покушении на убийство сверстника

Сотрудникам образовательного учреждения вменяют ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

По информации СУ СК России по Иркутской области, утром 2 мая в одной из школ Ангарска между учащимися произошла ссора, в ходе которой ученик 8 класса воткнул в грудь семикласснику нож в грудь. Потерпевший выжил благодаря своевременной медицинской помощи, сейчас он прооперирован и находится в больнице. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

По горячим следам парня задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Нож изъят.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по признакам ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Допрашивается руководство школы, изъята документация, интересующая следствие.