В Усть-Куте появится деревообрабатывающее производство местной компании

Наблюдательный совет регионального ФРП одобрил заявку ООО «НПК-Терминал» на предоставление государственной финансовой поддержки для открытия нового производства в Усть-Куте.

ООО «НПК-Терминал» – это многопрофильная компания, которая уже ведёт деятельность в сфере лесопереработки, но сейчас она расширяет это направление путём создания нового производства. Проектом предусмотрено создание завода по выпуску оцилиндрованного бруса. Основными потребителями этой продукции станут розничные сети и предприятия, занимающиеся деревянным домостроением.

«Финансируя создание нового производства, мы выполняем поручение Президента Владимира Путина по обеспечению за счёт средств Фонда развития промышленности льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих заготовку древесины, в целях модернизации их основных фондов и создания мощностей по глубокой переработке древесины. «Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года» подразумевает переориентацию отрасли с экспорта необработанных лесоматериалов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью», — подчёркивает первый заместитель Председателя Правительства Иркутской, глава Наблюдательного совета регионального ФРП Руслан Ситников.

Руслан Ситников. Фото А. Федорова

Заём будет предоставлен по региональной программе «Проекты лесной промышленности». Она предусматривает льготную ставку в размере 2% годовых. Сумма займа — 4,8 миллиона рублей, срок пользования — 3 года. Предприятие намерено приобрести на заёмные средства оцилиндровочный станок, загрузочную эстакаду и опилочные ленточные транспортёры у российского поставщика.

«Благодаря новому производству ООО «НПК-Терминал» нарастит выпуск оцилиндрованного бруса на 5000 кубометров ежегодно. А прогноз роста объёмов деревянного домостроение в России — с 11,4 миллиона кубометров в 2023 году до 16,4 миллиона к 2030 году. Это перспективный рынок, на котором у предприятия уже есть предварительные контракты на поставку этой продукции. Кроме того, общий объём налоговых отчислений компании за период пользования займом составит свыше 70 миллионов рублей. То есть данный проект не только является частью мероприятий по исполнению поручения Президента, но и источником дополнительных поступлений в бюджеты различных уровней, включая муниципальный», — объясняет директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Яна Шевченко. Фото А. Федорова