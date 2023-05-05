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Заммэра Усолья-Сибирского задержали по подозрению в подкупе

Сумма взятки могла составить более 400 тысяч рублей.

По версии ГУ МВД по Иркутской области, 42-летний чиновник в 2019 году, являясь руководителем коммерческой организации, незаконно получил свыше 400 тысяч рублей. Взамен на незаконное вознаграждение подозреваемый пообещал контрагенту заключать с ним договоры на поставку гранодиорита. В случае отказа он обещал расторгнуть их, то есть заведомо создал условия, при которых взяткодатель был вынужден согласиться.

Следователями СК по данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством, в крупном размере).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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