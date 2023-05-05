Переведя пенсию в Сбер, можно получить до 50 тыс. рублей

Сбер запускает акцию «Пенсия по-новому». Принять участие в ней могут пенсионеры, которые с 1 января по 2 мая 2023 года включительно не получали пенсию в банке.

Всё, что нужно для участия в акции, — с 3 мая по 20 июля 2023 года получить хотя бы одно пенсионное зачисление в Сбере. Для этого необходимо подать заявление на перевод пенсии в Сбер. Сделать это можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн или любом офисе банка (понадобится СНИЛС).

У участников акции появится возможность получить денежные призы: у каждого 10-го участника — 2 тыс. рублей, каждого 1000-го — 10 тыс. рублей, каждого 10-тысячного — 50 тыс. рублей. Приз будет зачислен на счёт или карту, на которую приходит пенсия.

Всем пенсионерам, получающим пенсию в Сбере, доступны специальные бонусы и привилегии . СберКарта бесплатна в обслуживании, а с каждой покупки начисляются бонусы СберСпасибо. Ими можно оплачивать покупки в супермаркетах или аптеках, можно обменивать их на билеты в кино или театр. Можно также подключить одну дополнительную категорию («Супермаркеты», «АЗС», «Детство», «Товары для дома», «Все покупки») и зарабатывать повышенные бонусы.

Кроме того, Сбер предлагает пенсионерам выгодные вклады и кредиты. Например, счёт «Активный возраст» со специальной ставкой для получателей пенсии 6,8% годовых, промовклад «Хорошее начало»* с самой высокой в банке ставкой на 1 год в размере 8,3%, скидку до 2% на кредит на любые цели на сумму от 30 тыс. рублей, кредитную карту с беспроцентным периодом до 120 дней.

Актуальная информация для людей старшего возраста есть на портале «Активный возраст» . В мобильном приложении СберБанк Онлайн в специальном разделе «Поступления» пенсионеры могут просто и удобно управлять своими финансами, заказывать справки, а также воспользоваться специальными условиями для получателей пенсии Сбера от партнёров банка.

Подробнее об акции «Пенсия по-новому» можно узнать на сайте Сбера .