Новости

Доллар 78. До какого уровня продолжится укрепление рубля?

В четверг курс доллара на Мосбирже опускался к 77,6 руб. Российская валюта укрепляется несмотря на снижение цен на нефть, которые в предыдущие три сессии потеряли 10%. Баррель Brent опустился к $72.

– Это связано с тем, что валютная выручка поступает с некоторым лагом. Высокие цены в прошлом доходят до рынка с задержкой и сейчас оказывают поддержку рублю. Этот момент ранее подчеркивали как в ЦБ, так и в Минфине, – отмечают в своём обзоре эксперты БКС Мир инвестиций.

До какого уровня продолжится укрепление рубля?

– Техническая картина по паре USD/RUB предполагает наличие сильных уровней поддержки на уровне 75,7, – считают аналитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
Индивидуальные особенности. Дмитрий Кузнецов – о рынке ИЖС и его независимости от общих тенденций
Сергей Алтынников: «65% кредитов на новостройки выдаётся по семейной ипотеке»
«Затоваривания нет». Дмитрий Лясковский, Сбер – об особенностях иркутского рынка новостроек
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес