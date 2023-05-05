Доллар 78. До какого уровня продолжится укрепление рубля?

В четверг курс доллара на Мосбирже опускался к 77,6 руб. Российская валюта укрепляется несмотря на снижение цен на нефть, которые в предыдущие три сессии потеряли 10%. Баррель Brent опустился к $72.

– Это связано с тем, что валютная выручка поступает с некоторым лагом. Высокие цены в прошлом доходят до рынка с задержкой и сейчас оказывают поддержку рублю. Этот момент ранее подчеркивали как в ЦБ, так и в Минфине, – отмечают в своём обзоре эксперты БКС Мир инвестиций.

До какого уровня продолжится укрепление рубля?

– Техническая картина по паре USD/RUB предполагает наличие сильных уровней поддержки на уровне 75,7, – считают аналитики.