Рефинансирование кредитов от Дальневосточного банка- в ТОП-6 рейтинга лучших программ

Рефинансирование — это оформление нового кредита на более выгодных условиях для погашения действующего долга. Используя этот банковский продукт, можно снизить кредитную ставку, продлить срок кредитования, что уменьшит ежемесячный платеж, а также выгодно рефинансировать сразу несколько кредитов, объединив их в один платеж под процент ниже.

Дальневосточный банк предлагает рефинансирование по ставке от 7,5%*. Эта программа вошла в ТОП-6 лучших программ рефинансирования в апреле 2023 года**. Новый кредит вы можете получить на срок от 2-х до 5-ти лет, его сумма составит от 40 000 рублей до 3 500 000 рублей.

* Ставка указана с учетом скидки в 0,8% годовых при сумме кредита от 1 млн рублей, при кредитовании на цели рефинансирования кредита(-ов) стороннего(-их) банка(-ов) или рефинансирования кредита(-ов) стороннего(-их) банка(-ов) и кредита(-ов) АО «Дальневосточного банка» или рефинансирования кредита(-ов) стороннего(-их) банка(-ов) и потребительские цели или рефинансирования кредита(-ов) стороннего(-их) банка(-ов) и кредита(-ов) АО «Дальневосточного банка» и потребительские цели, сроке кредита от 24 до 60 мес., для категории Клиентов «Стратегический партнер», при наличии страхования от несчастных случаев, болезней и потери дохода (КДС). Максимальная ставка по кредиту 20,8% годовых, при выборе Клиентом условий кредитования без страхования от несчастных случаев, болезней и потери дохода (КДС).

** Подробнее — на «Выбери.Ру». Рейтинг составлен для банков ТОП 51-100 по объемам кредитования.

*** Для Клиентов, получающих заработную плату на счет в АО «Дальневосточный банк»