Примсоцбанк стал одним из самых рентабельных и прибыльных банков 2022 года

Примсоцбанк вошел в ТОП-30 самых рентабельных и прибыльных банков по итогу работы в 2022 году.



Рейтинги опираются на данные о прибыли после налогообложения от продолжающейся деятельности, а также определены сопоставлением полученной прибыли со средним объемом активов за анализируемый период.

Информация получена из отчетностей по форме 0409807 (Отчет о финансовых результатах) и 0409806 (Бухгалтерский баланс). При сборе данных проверено 200 финансовых институтов. Используемую для анализа отчетность опубликовало 135 кредитных организаций. Они и конкурировали за попадание в рейтинги.

Отметим, в рейтинге самых рентабельных банков Примсоцбанк занял 29 место, а среди самых прибыльных – 24-е.

