Новости

Примсоцбанк стал одним из самых рентабельных и прибыльных банков 2022 года

Примсоцбанк вошел в ТОП-30 самых рентабельных и прибыльных банков по итогу работы в 2022 году.

Рейтинги опираются на данные о прибыли после налогообложения от продолжающейся деятельности, а также определены сопоставлением полученной прибыли со средним объемом активов за анализируемый период.

Информация получена из отчетностей по форме 0409807 (Отчет о финансовых результатах) и 0409806 (Бухгалтерский баланс). При сборе данных проверено 200 финансовых институтов. Используемую для анализа отчетность опубликовало 135 кредитных организаций. Они и конкурировали за попадание в рейтинги.

Отметим, в рейтинге самых рентабельных банков Примсоцбанк занял 29 место, а среди самых прибыльных – 24-е.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
Индивидуальные особенности. Дмитрий Кузнецов – о рынке ИЖС и его независимости от общих тенденций
Сергей Алтынников: «65% кредитов на новостройки выдаётся по семейной ипотеке»
«Затоваривания нет». Дмитрий Лясковский, Сбер – об особенностях иркутского рынка новостроек
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес